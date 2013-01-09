Тюрін вважає акцію непокори Тимошенко капризом

Харків. 9 січня. УНІАН. Акція громадянської непокори, яку оголосила екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко, є незаконною та протиправною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові заявив прокурор Харківської області Геннадій Тюрін.

«Я вважаю, що акція непокори Юлії Володимирівни Тимошенко, оголошена 8 січня 2013 року, є незаконною та протиправною», - заявив Г.Тюрін.

На його думку, цією акцією Ю.Тимошенко хоче сформувати помилкову громадську думку про те, що стосовно неї нібито чиняться якісь протиправні дії.

Крім того, вважає Г.Тюрін, Ю.Тимошенко таким чином намагається затягнути судовий розгляд справи ЄЕСУ і послабити режим відбування покарання.

«Разом з тим, я глибоко переконаний, що акт непокори є капризом Юлії Володимирівни, який спрямований на формування помилкової громадської думки про те, що нібито мали місце порушення прав Юлії Володимирівни. Другий момент - це усіляко затягнути судове засідання, судовий процес, затягнути час перебування Юлії Володимирівни в лікарні, а також зробити усе можливе, щоб був послаблений режим відбування покарання», - сказав Г.Тюрін.

Прокурор наголосив, що «мова ультиматумів тут неприйнятна».

За словами Г.Тюріна, органи прокуратури будуть керуватися виключно законодавством України. Він запевнив, що органи прокуратури, пенітенціарної служби, медики зацікавлені в тому, щоб Ю.Тимошенко одужала. «Для цього приймаються всі передбачені законом заходи», - сказав Г.Тюрін.

У свою чергу, заступник начальника Управління Державної пенітенціарної служби у Харківській області Андрій Лапинський заявив, що Ю.Тимошенко не виконує законні вимоги адміністрації.

Він виключив можливість застосування до Ю.Тимошенко фізичної сили.

За словами А.Лапинського, із нею будуть проводитися виховні бесіди з метою переконати, що акція громадянської непокори не дозволить їй досягнути поставлених цілей.