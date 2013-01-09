Німецькі лікарі приїдуть до Тимошенко в середині січня - головний лікар ЦКЛ

Харків. 9 січня. УНІАН. Черговий візит німецьких лікарів екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко до ЦКЛ «Укрзалізниці» у Харкові заплановано на середину січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив головний лікар ЦКЛ «Укрзалізниця» Михайло Афанасьєв.

За його словами, сьогодні виповнюється 8 місяців з того дня, коли Ю.Тимошенко було госпіталізовано до ЦКЛ «Укрзалізниці».

«За цей час німецькі спеціалісти приїжджали 12 разів. Останній раз це було 18 грудня. Черговий візит планувався ними при останньому відвідуванні орієнтовно 15-18 січня, але, зазвичай, нам повідомляють виключно перед приїздом», - сказав М.Афанасьєв.

Головний лікар зауважив, що на сьогодні між українськими та німецькими фахівцями налагоджені довірливі стосунки.

М.Афанасьєв підкреслив, що в останній приїзд у середині грудня лікуючий лікар Ю.Тимошенко Аннет Райсхауер у своєму висновку наголосила на необхідності продовження реабілітаційного лікування пацієнтки.

Водночас, головний лікар додав, що німецькі фахівці на брифінгах повідомляли про покращення стану здоров’я Ю.Тимошенко.

Фото Володимира КРАВЧЕНКА (архів)