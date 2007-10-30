Реконструкцію «Металіста» завершать 2009 року

Харків. 30 жовтня. УНІАН. Реконструкцію стадіону «Металіст» планується завершити 2009 року.

Як передає сайт Харківської облдержадміністрації, про це на прес-конференції повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Володимир БАБАЄВ.

За його словами, цього року на роботи по стадіону «Металіст» буде освоєно 35 млн. грн. Наступного року на «Металіст» планується виділити 40-45 млн. грн. як з обласного бюджету, так і субвенцій з державного бюджету. На ці кошти будуть завершені будівельні роботи та енергозабезпечення арени.

Крім того, як повідомив В.БАБАЄВ, наступного року планується розпочати роботи з монтажу нового козирка, який відповідатиме вимогам УЄФА. Таким чином, 2009-го року реконструкцію стадіону «Металіст» буде завершено.