У палаті Тимошенко зняли камери спостереження, сказали депутатам

Харків. 15 січня. УНІАН. Начальник Качанівської виправної колонії Ігор Колпащиков запевнив народних депутатів, що вимоги екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, із якими вона почала акцію громадської непокори, виконані.

Як повідомив кореспондентові УНІАН народний депутат Андрій Павловський, за словами І.Колпащикова, зокрема, камери відеоспостереження у палаті екс-прем’єра вже зняті.

А.Павловський, посилаючись на слова начальника Качанівської колонії, зазначив, що нібито Ю.Тимошенко сьогодні зранку почала прийом лікувальних процедур.

«Нарешті ми його (І.Колпащикова – УНІАН) витягли з туалету, він вчора від нас півдня ховався там, спіймали його в його особистому кабінеті, несподівано зайшли туди. Що він нам сказав: нібито виконані всі основні вимоги Юлії Володимирівни і в зв’язку з цим вона відновила сьогодні о 8.30 медичні процедури лікувальні і таке інше», - сказав А.Павловський.

«Він обіцяв, що відеокамери знімуть, нібито вже зняли в кімнаті, де відбуваються медичні маніпуляції, лікувальні процедури, з душової, з туалету, що вони залишаться тільки на зовнішньому периметрі, в коридорі», - додав депутат.

Водночас А.Павловський наголосив, що інформація про припинення акції громадської непокори може підтвердитися чи спростуватися тільки після зустрічі екс-прем’єра зі своєю донькою. Зустріч відбудеться сьогодні о 12.00.

«Це зі слів начальника Качанівської колонії. Підтвердити це чи спростувати ми не можемо. Зараз зустрінеться з Юлією Тимошенко Євгенія Тимошенко, вийде до журналістів і скаже нам, чи давала згоду Юлія Тимошенко на відновлення лікувальних процедур, чи дійсно виконані її вимоги, чи просто в черговий раз пенітенціарна служба надурила народних депутатів», - сказав А.Павловський.