На ”Турбоатомі” 2 листопада будуть мітингувати

Київ. 30 жовтня. На харківському заводі "Турбоатом" відбудеться мітинг проти ініційованих компанією "Сварог Ессет Менеджмент" незаконних позачергових зборів акціонерів.

Мітинг-протест представників трудового колективу ВАТ "Турбоатом" (Харків) планується провести 2 листопада 2007 р. (початок в 11.30). Про це повідомила прес-служба заводу.

Мітинг пройде у зв`язку з проведенням за ініціативою компанії "Сварог Ессет Менеджмент" (СЕМ) незаконних позачергових загальних зборів акціонерів. "Представники СЕМ неодноразово намагалися встановити контроль над підприємством силовим шляхом, здійснюючи рейдерські атаки із залученням професійних найманців. Збори проводяться для дестабілізації ситуації на заводі, що спричинить погіршення фінансово-господарської діяльності "Турбоатома", затримку заробітної плати робітникам і службовцям, а також зашкодить іміджу підприємства", - наголошується в повідомленні прес-служби.