Значного погіршення стану здоров’я Тимошенко немає - головлікар ЦКЛ

Харків. 16 січня. УНІАН. Значного погіршення стану здоров’я екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка знаходиться в стаціонарі ЦКЛ «Укрзалізниця», немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам головний лікар ЦКЛ Михайло Афанасьєв, який прийшов до медичного блоку на 9-му поверсі, де в ці хвилини продовжує знаходитися народний депутат Арсен Аваков із журналістами.

«Значного погіршення стану пацієнтки немає», - сказав М.Афанасьєв.

Він зазначив, що від учорашнього дня Ю.Тимошенко поновила медичні процедури. Вчора екс-прем’єр приймала процедури в повному обсязі, сказав лікар. За його словами, сьогодні в першій половині дня вона приймала медпроцедури в повному обсязі також, у другій половині дня в зв’язку з проведенням короткотермінового побачення процедури не проводилися.

М.Афанасьєв зазначив, що із Ю.Тимошенко проводиться також медикаментозне лікування.