Головлікар ЦКЛ попросив журналістів покинути приміщення лікарні

Харків. 16 січня. УНІАН. Головний лікар ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові Михайло Афанасьєв, попросив журналістів, які у цей час з народним депутатом України Арсеном Аваковим перебувають на 9-му поверсі лікарні перед медичним блоком, де утримується екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, покинути приміщення медичного закладу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав М.Афанасьєв, який підійшов до А.Авакова.

«Журналісти повинні покинути о 20.00 це приміщення. У нас є розпорядок дня»,- сказав М.Афанасьєв. Він також зазначив, що на 9-му поверсі лікарні знаходиться операційна і зараз тут перебувають важкохворі пацієнти.

«Це все-таки відділення реанімації. Тут знаходяться важкохворі, коли тут влаштовуються акції, особливо якщо це шумні акції, то це вкрай негативно для цих пацієнтів», - сказав (сказав) головлікар.

Він також додав, що після 20.00 до цього приміщення можна потрапити лише через приймальне відділення. За словами М.Афанасьєва о 22.00 у медичному закладі настає відбій.