Облрада внесла зміни до бюджету області
Розподілено 23,5 млн. грн.
Депутати облради проголосували за зміну бюджету області
Як повідомляє офіційний сайт Харківської ОДА, сьогодні на сесії облради депутати розподілили 23,5 млн. грн. – суму, на яку був перевиконаний бюджет Харківщини за підсумками 9 місяців 2007 року. Нагадаємо, вчора депутати так і не змогли ухвалити конструктивне рішення з цього питання. Після більш 3-х годинного обговорення основний спірний момент - виділяти або не виділяти гроші на будівництво метро в Харкові – так і не був врегульований. У результаті робота сесії була перенесена на середу.
Гроші на метро депутати так і не виділили. Як пояснила голова постійної комісії облради з питань бюджету Любов Чуб, виділення коштів на будівництво Харківського метрополітену з бюджету області суперечить Бюджетному кодексу України і Закону України "Про державний бюджет України на 2007 рік" і розцінюється чинним законодавством України як нецільове використання бюджетних коштів.
Як відзначила Любов Чуб, депутати запропонували керівництву Харківського метрополітену розробити програму розвитку метрополітену в Харкові, яка до сьогоднішнього дня не існує. Звертаючись до заступника начальника метрополітену Михайлу Піліпчуку, голова обласної ради Васілій Салигін відзначив, що готовий навіть надати допомогу начальникові метрополітену Сергію Мусєєву в розробці такої програми, якщо само керівництво метрополітену не в змозі справитися з таким завданням. Депутати відзначили, що тільки після розгляду відповідної програми і її ухвалення, вони готові розглядати питання про виділення коштів з обласного бюджету на будівництво станцій Харківського метро.
В результаті, депутати розподілили кошти між районами області на закінчення підготовки об`єктів соціальної сфери до роботи в зимовий період, на газифікацію, будівництво газопроводів, установку лічильників, ремонт котельних і інших об`єктів, які відповідають за теплопостачання.
Як відзначив перший заступник голови облдержадміністрації Володимир Бабаєв, свої пропозиції облдержадміністрація засновувала на принципі можливості завершення робіт на об`єкті в поточному році. При цьому, акцент робився на ті об`єкти, роботи на яких зобов`язана була профінансувати держава у розмірі 18-ти мільйонів з держбюджету. Але область ці кошти від Уряду так і не отримала.
Окрім напряму коштів на завершення підготовки об`єктів до роботи в зимовий період, депутати облради затвердили розподіл коштів на обласні програми:
- Програму увічнення жертв Голодомору - 170 тисяч.,
- Програму підтримки тваринництва - 1 млн. 900 тис.
- регіональну Програму попередження загибелі на воді – 40 тис. грн.