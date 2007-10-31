Облрада внесла зміни до бюджету області

Депутати облради проголосували за зміну бюджету області

Як повідомляє офіційний сайт Харківської ОДА, сьогодні на сесії облради депутати розподілили 23,5 млн. грн. – суму, на яку був перевиконаний бюджет Харківщини за підсумками 9 місяців 2007 року. Нагадаємо, вчора депутати так і не змогли ухвалити конструктивне рішення з цього питання. Після більш 3-х годинного обговорення основний спірний момент - виділяти або не виділяти гроші на будівництво метро в Харкові – так і не був врегульований. У результаті робота сесії була перенесена на середу.

Гроші на метро депутати так і не виділили. Як пояснила голова постійної комісії облради з питань бюджету Любов Чуб, виділення коштів на будівництво Харківського метрополітену з бюджету області суперечить Бюджетному кодексу України і Закону України "Про державний бюджет України на 2007 рік" і розцінюється чинним законодавством України як нецільове використання бюджетних коштів.

Як відзначила Любов Чуб, депутати запропонували керівництву Харківського метрополітену розробити програму розвитку метрополітену в Харкові, яка до сьогоднішнього дня не існує. Звертаючись до заступника начальника метрополітену Михайлу Піліпчуку, голова обласної ради Васілій Салигін відзначив, що готовий навіть надати допомогу начальникові метрополітену Сергію Мусєєву в розробці такої програми, якщо само керівництво метрополітену не в змозі справитися з таким завданням. Депутати відзначили, що тільки після розгляду відповідної програми і її ухвалення, вони готові розглядати питання про виділення коштів з обласного бюджету на будівництво станцій Харківського метро.

В результаті, депутати розподілили кошти між районами області на закінчення підготовки об`єктів соціальної сфери до роботи в зимовий період, на газифікацію, будівництво газопроводів, установку лічильників, ремонт котельних і інших об`єктів, які відповідають за теплопостачання.

Як відзначив перший заступник голови облдержадміністрації Володимир Бабаєв, свої пропозиції облдержадміністрація засновувала на принципі можливості завершення робіт на об`єкті в поточному році. При цьому, акцент робився на ті об`єкти, роботи на яких зобов`язана була профінансувати держава у розмірі 18-ти мільйонів з держбюджету. Але область ці кошти від Уряду так і не отримала.

Окрім напряму коштів на завершення підготовки об`єктів до роботи в зимовий період, депутати облради затвердили розподіл коштів на обласні програми:

- Програму увічнення жертв Голодомору - 170 тисяч.,

- Програму підтримки тваринництва - 1 млн. 900 тис.

- регіональну Програму попередження загибелі на воді – 40 тис. грн.