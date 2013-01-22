Мегабанк презентовал программу финансирования энергосберегающих проектов

Харьков. 22 января. УНИАН. «Мегабанк» презентовал в Харькове программу «Финансирование энергосберегающих проектов», которую реализует совместно с восточноевропейским фондом «GGF Southeast Europe» (GGF).

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции, посвященной старту проекта, председатель правления «Мегабанка» Елена Жукова сообщила, что 5-летнее кредитное соглашение о предоставлении «Мегабанку» средств в размере 10 млн долл. для реализации проекта было подписано в сентябре 2012 года.

По ее словам, целью программы является финансирование проектов предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, а также предприятий общественного бизнеса.

«Кредиты будут предоставлены для реализации проектов по повышению энергоэффективности, для проведения мероприятий по энергосбережению. В результате реализации данных проектов экономия потребления энергии либо сокращение выбросов углекислого газа должна составить не менее 20%», - сказала Е.Жукова.

Работа с «Мегабанком», подчеркнула она, является первым проектом GGF в Украине, и «это большая для нас ответственность».

Кроме того, председатель правления банка отметила, что кредитное соглашение с фондом GGF предусматривает не только предоставление финансирования, но и оказание технической помощи, которая включает в себя консалтинговые услуги по трем направлениям: маркетинг рынка кредитования энергоэффективности, разработка кредитных продуктов и организация процессов продажи кредитных продуктов. «Эти направления, - сообщила она, - мы реализуем с помощью специалистов Франкфуртской школы бизнеса».

Е.Жукова выразила уверенность в успехе данного проекта, поскольку у «Мегабанка» есть опыт реализации проектов по энергоэффективности. «Мы начали работать в этом направлении с ноября 2011 года, когда подписали первое соглашение в этом направлении с ЕБРР. Соглашение предусматривало предоставление «Мегабанку» финансирования в размере 13,5 млн долл. для реализации проектов в рамках программы энергосбережения в Украине. Было прокредитовано около 17 предприятий как в Харьковском, так и в других регионах Украины».

Е.Жукова отметила, что «эти проекты в основном были направлены на замену устаревшего и изношенного оборудования и приобретение более высокотехнологического, менее энергоемкого, что и позволяет в среднем экономить ресурсов от 15% до 20% от суммы вложенных инвестиций».

По ее словам, окупаемость проекта составляет от 3 до 6 лет, при этом реально повышается и производительность производственного процесса, и экономия средств, а также снижается себестоимость продукции, увеличивается прибыль предприятий и объемы производства.

«Мы будем активно работать в направлении реализации проектов по энергоэффективности. Мы считаем, что эта тема чрезвычайно востребована украинским бизнесом. По статистике, на сегодня украинские предприятия потребляют в три раза больше энергии при производстве продукции, чем европейские компании. И при повышении цен на энергоносители проведение мероприятий по энергосбережению, по энергоэффективности является сегодня вопросом выживания бизнеса и его дальнейшей перспективы», - подчеркнула Е.Жукова.

«Мы рассчитываем, - сказала она, - что при помощи специалистов, с которыми мы сейчас сотрудничаем в рамках реализации проекта с фондом GGF, мы за 2013 год освоим 10 млн долл. для предоставления кредитов украинским предприятиям по программе энергоэффективности. В среднем мы планируем выдавать по 5 проектов в месяц, средняя сумма одного кредита – 200 тыс. евро».

В свою очередь, руководитель проектов по оказанию технической помощи GGF Марк Лутц отметил, что Украина является лидирующей страной в СНД, где реализуются подобные программы. По его словам, «Мегабанк» очень активно работает в этом направлении и понимает, что за этим – будущее.

М.Лутц отметил, что опыт реализации фондом GGF подобных проектов в других странах дает основания утверждать, что в Украине также будут достигнуты положительные результаты.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о значении данных проектов, председатель Харьковского банковского союза Анатолий Волок отметил, что «инвестиции и любая модернизация – это плюс». По его словам, благодаря реализации подобных проектов повышается конкурентоспособность продукции как внутри страны, так и за ее пределами. «Другими словами, - отметил он, - достигаются две цели: экология и повышение эффективности, снижение себестоимости продукции».

Справка УНИАН. ПАО «Мегабанк» работает на рынке банковских услуг с 1990 года. В состав акционеров «Мегабанка» входят Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Немецкий государственный банк (KfW) и Международная финансовая корпорация (IFC).

На снимках: (вверху) председатель правления «Мегабанка» Елена Жукова; (внизу) руководитель проектов по оказанию технической помощи GGF Марк Лутц.

Фото пресс-службы «Мегабанка»