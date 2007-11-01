Перші свідчення у справі пограбування художнього музею

Один з підозрюваних в спробі пограбувати Пархомівській історико-художній музей «дав визнавальні свідчення про обставини нападу на музей».

Про це агенції «Медіапорт» повідомив начальник слідчого відділу прокуратури області Олег Бурцев.

Як повідомлялося, 26 жовтня двоє невідомих спробували вкрасти з Пархомівського музею (Краснокутський район) дві копії - Ван Дейка і Рембрандта. Вкрасти картини не вдалося. Почалася перестрілка між охороною і грабіжниками, в результаті якої був важко поранений один з двох охоронців музею.

30 жовтня недалеко від Києва за підозрою в нападі на Пархомівській музей було затримано двоє чоловіків. Одному, за інформацією прокуратури, тридцять шість років, він мешканець Київської області, іншому - 28, він киянин. Зараз обидва затриманих знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. За даними Олега Бурцева, один з підозрюваних двічі судимий за розбій і провів в місцях позбавлення волі в цілому шість років.

Як повідомили в прокуратурі, при обшуку будинку у одного з підозрюваних виявлені пістолети, з яких імовірно був поранений охоронець музею. Призначена судово-балістична експертиза.