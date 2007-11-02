Суд Кернеса проти Картавих почнеться 6 листопада

Попереднє судове засідання за позовом секретаря Харківської міськради Генадія Кернеса до депутата міськради, полковника міліції В`ячеслава Картавих призначене на 6 листопада. Третіми особами за цим позовом виступають ТОВ "Телерадіокомпанія АТН", АТ "Телерадіокомпанія Право А/ТВК", ВАТ "Телекомпанія "Фаворит ТВ", АТ "Телевізійна й радіомовна компанія "Фора", інформагенція "Status Quo" і прес-центр "Майдан Свободи". Позов буде розглядатися в Київському районному суді Харкова. Про це йдеться в копії позовної заяви, отриманої "SQ" як третьою особою в позові.

У своєму позові Г.Кернес просить суд визнати недостовірною й заборонити поширення інформації, яка була оприлюднена В.Картавих 27 серпня на прес-конференції в інформагенції "Status Quo", 4 жовтня - у прес-центрі "Майдан Свободи", а також 16 жовтня в передачі "Відбиток" виробництва АТН. Г.Кернес просить суд зобов`язати В.КарТавих протягом 10 днів від дня набрання чинності рішення суду провести прес-конференції в інформагенції "Status Quo" і прес-центрі "Майдан Свободи", а також виступити в передачі "Відбиток", у ході яких зачитати спростування оприлюдненої раніше інформації. "Для ефективності й адекватності спростування повинне бути прочитане російською мовою ", - підкреслюється в позові. Крім того, Г.Кернес просить суд зобов`язати В.Картавих вибачитися перед секретарем міськради, а також сплатити судові витрати.