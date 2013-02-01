У Харкові застрелили підприємця

Харків. 1 лютого. УНІАН. У Харкові невідомі особи застрелили підприємця.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області, злочин стався 31 січня близько 21.15 поблизу одного з житлових будинків на вулиці Гвардійців Широнінців.

Працівники міліції, які прибули на місце події, встановили, що із невстановленої вогнепальної зброї двоє невідомих заподіяли 49-річному підприємцю, який їхав у автомобілі, вогнепальне поранення черевної порожнини, внаслідок чого чоловік помер на місці. Після цього автомобіль врізався у балкон будинку. Дружина водія, 52-річна жінка, отримала незначні травми.

На місце події виїжджало керівництво обласної міліції та прокуратури Харківської області, а також працівники оперативних підрозділів.

Слідчий відділ Харківського міського управління міліції вказану інформацію вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Джерело у правоохоронних органах повідомило, що злочин стався, коли подружжя поверталося додому. Перед поворотом до будинку водій пригальмував. У цей час до автомобіля наблизилися двоє невідомих. Один з них кинувся на капот, тому підприємець змушений був зупинити автомобіль. Інший невідомий підійшов до автомобіля і через бокове водійське скло застрелив підприємця.