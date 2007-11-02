Відтепер вода в Харкові буде зеленою

Для виявлення місць витоків в комунікаціях централізованої системи теплопостачання м. Харкова, виявлення несанкціонованого водорозбору із закритих систем тепломережі, визначення перетікань мережної води в теплообмінниках та її наявність в затоплених грунтовими і поверхневими водами каналах і камерах, починаючи з 3.11.07р., по черзі, у всіх районах м. Харкова в мережну воду вводитиметься дозволене головним санітарним лікарем м. Харкова спеціальна фарбована речовина з інтенсивним зеленим забарвленням.

Про це йдеться у повідомленні сайту Харківської міськради.

КП «ХТМ» переконливо просить про всі випадки появи забарвленої води, у тому числі у водорозбірних гарячоводних кранах, повідомляти в Центральну диспетчерську службу за ткл: 738-21-09; 392-12-81; 51-31-61 і на районні філіали теплових мереж:

Московський район – 756-51-92; 756-51-93

Київський район – 716-95-49

Фрунзенський район – 98-81-16; 756-51-94

Орджонікідзевський район – 756-51-90

Дзержинській район – 343-21-11

Комінтернівський район – 97-70-54; 756-51-87

Червонозаводській район – 756-51-95

Ленінський район – 372-38-70; 756-51-89

Жовтневий район - 370-60-59; 756-51-93.