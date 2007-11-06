Найбільші боржники - державні підприємства

Борги по зарплаті в Харківській області в жовтні скоротилися на 2,6 млн.грн. і складають 50,1 млн.грн. (за станом на 2 листопада).

Про це 6 листопада на селекторній нараді в Харківській облдержадміністрації повідомила заступник начальника Головного управління праці і соціального захисту населення ХОДА Аеліта Доброштан.

За її словами, заборгованість на економічно активних підприємствах складає 31 млн.грн., повністю ліквідовані борги на 19 підприємствах, зменшені - на 26. Найбільші борги (91,2%, або 28,2 млн.грн.) накопичили економічно активні підприємства м. Харкова, 57,3% заборгованості - це борги державних підприємств.

А.Доброштан зазначила, що повністю відсутні борги по зарплаті на економічно активних підприємствах в 16 районах області і містах Лозова і Люботин. Немає боргів перед співробітниками підприємств лісового господарства, рибальства, пошти і зв`язку, сфери культури, відпочинку.