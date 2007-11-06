7 листопада комуністам не заважатимуть

Харківська обласна організація Конгресу українських націоналістів не планує проводити 7 листопада жодних публічних заходів.

Про це 6 листопада повідомив агенції "SQ" голова ХОО КУН Богдан Дяків.

За його словами, члени КУН не вважають 7 листопада святом, тому немає необхідності в проведенні урочистих заходів. "Якщо для представників певних політичних сил ця дата є святом і вони вважають за потрібне її відсвяткувати, то на це у них є повне право у вільній українській державі", - підкреслив Б.Дяків.