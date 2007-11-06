”Рогань” відкриє представництво в університеті

Офіс КП "Індустріальний парк "Рогань" планується відкрити в Харківському національному аграрному університеті ім. Докучаєва.

Про це 6 листопада повідомив агенції "SQ" директор підприємства Олександр Дудка.

За його словами, підприємство координуватиме роботу юридичних осіб, які братимуть участь в процесі створення індустріального парку, наприклад, будівельні і землевпоряджувальні компанії, а також інвестори.

О.Дудка розповів, що зараз триває оформлення земельної ділянки, зокрема на підставі протоколу, підписаного в квітні з Харківським національним аграрним університетом ім. Докучаєва. Вирішити проблему виділення землі повинна буде Верховна Рада, оскільки потрібна зміна призначення земель. Крім того, йде узгодження проекту виділення земель в Міносвіти і Мінагропромі, оскільки університет підзвітний цим міністерствам.