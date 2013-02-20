Маркевич назвав нонсенсом ідею утворення футбольного чемпіонату СНД

Харків. 20 лютого. УНІАН. Головний тренер харківського «Металіста» Мирон Маркевич назвав повним нонсенсом ідею утворення об’єднаного чемпіонату СНД з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції, присвяченій матчу 1/16 Ліги Європи між «Металістом» та англійським «Ньюкаслом».

За словами наставника «Металіста», хоча рішення про утворення чемпіонату країн СНД від тренера не залежатиме, але він є противником такої ініціативи.

«Я, звичайно, нічого вирішувати не можу, але це є повний нонсенс. Для мене, як для тренера «Металіста», це неприйнятно. Ще раз повторюю, не я це буду вирішувати. Але я – проти», - сказав М.Маркович.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада 2012 року керівник «Газпрому» Олексій Міллер в інтерв`ю сайту ФК «Зеніт», спонсором якого є «Газпром», запропонував організувати чемпіонат СНД з футболу.

20 січня 2013 р. президент ФІФА Йозеф Блаттер заявив, що створення чемпіонату СНД з футболу суперечить принципам Міжнародної футбольної федерації.

Також президент Федерації футболу України Анатолій Коньков виступив категорично проти ідеї проведення об’єднаного чемпіонату СНД з футболу.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА