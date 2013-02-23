В колонію Тимошенко повертати не збираються

Харків. 23 лютого. УНІАН. Питання перевезення екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко з лікарні до колонії наразі не розглядається.

Про це УНІАН повідомили у Державній пенітенціарній службі України.

«Керівництво Качанівської виправної колонії на сьогоднішній день не розглядає питання перевезення засудженої Ю.Тимошенко до колонії. Тому повідомлення у ЗМІ про наміри силового вивезення засудженої є неправдивими, а їхній зміст нагадує вигадки самих журналістів», - зазначається у повідомленні прес-служби ДПтСУ.

«Наголошуємо, - йдеться далі, - що співробітники пенітенціарної служби ніколи не застосовували до засудженої Ю.Тимошенко сили і не збираються цього робити».

«Крім того, нагадуємо, що 25 лютого п.р. в ЦКЛ Укрзалізниці має розпочати свою роботу Міжнародна медична комісія», - зазначили у прес-службі.

Водночас у ДПтСУ наголосили, що засуджена Ю.Тимошенко, яка до учорашнього дня приймала реабілітаційні процедури за місцем свого знаходження, сьогодні виявила бажання це робити у спеціально облаштованій на це кімнаті за умови відсутності під час проходження реабілітаційних заходів у приміщенні співробітниць пенітенціарної служби, і така можливість їй була забезпечена.