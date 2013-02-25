У вівторок на сході вночі до мінус 13°

Харків. 25 лютого. УНІАН. У вівторок, 26 лютого, в Україні температура коливатиметься від 13° морозу до 11° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра по Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних областях та на Одещині місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. На дорогах північної половини ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с, у південній частині та в Карпатах окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі - 2-7° морозу, у східних областях та на півночі Лівобережжя - 8-13° морозу, у південній частині та західних областях - близько 0°; вдень в Україні - 0-5° тепла, на Закарпатті та в Криму - 6-11°.

По Київській області мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 2-7° морозу, вдень - 0-5° тепла.

По м. Києву без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 4-6° морозу, вдень - 1-3° тепла.