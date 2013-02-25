В Солоницівці горіло підприємство з переробки соняшникового насіння

Харків. 25 лютого. УНІАН. У селищі Солоницівка Дергачівського району Харківської області сталася пожежна на території приватного підприємства з переробки соняшникового насіння.

Як повідомили УНІАН у головному управлінні ДСНС України в Харківській області, пожежа сталася 24 лютого близько 13.40.

На момент прибуття перших рятувальних підрозділів площа пожежі становила 500 кв. м. Горів склад, де на той момент зберігалося насіння соняшника, соняшникова олія та відпрацьована сировина. Від вогню металеві конструкції будівлі деформувалися і почали руйнуватися.

Пожежа була ліквідована о 14.53. Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Всього в гасінні вогню брало участь 8 підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій та 40 рятувальників.