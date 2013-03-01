Опозиція стане стіною на захист Власенка - Яценюк

13:26, 01 березня 2013
Харьків
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Лідери опозиції у Харкові

Харків. 1 березня. УНІАН. Українська опозиція буде відстоювати права захисника екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, народного депутата Сергія Власенка всіма законними методами.

Арсеній Яценюк іде на засідання Кабміну, 27 лютого 2013 р., фото Андрія КРАВЧЕНКА

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав один з лідерів опозиції Арсеній Яценюк, який у ці хвилини стоїть на 9-му поверсі ЦКЛ «Укрзалізниця» в Харкові в очікуванні допуску до Ю.Тимошенко.

«Все вже сказано по Сергію Власенку. Ми плануємо захищати демократію, свободу та Сергія Власенка всіма законними методами», - сказав А.Яценюк.

Інший народний депутат від опозиції Сергій Пашинський, який також прибув на зустріч із Ю.Тимошенко, наголосив: «Всіма доступними нам методами».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 березня, голова політради ВО «Батьківщина», народний депутат Олександр Турчинов заявив, що голова ВР В.Рибак вніс у Вищий адміністративний суд України подання щодо можливості позбавлення С.Власенка депутатського мандата.

За його словами, вчора, 28 лютого, 9 із 17 членів Регламентного комітету ВР провели засідання, не повідомляючи про це 8 опозиційних колег, на якому ухвалили рішення про те, що С.Власенко має бути позбавлений депутатства через те, що займається адвокатською діяльністю.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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