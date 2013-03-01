Опозиція стане стіною на захист Власенка - Яценюк

Харків. 1 березня. УНІАН. Українська опозиція буде відстоювати права захисника екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, народного депутата Сергія Власенка всіма законними методами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав один з лідерів опозиції Арсеній Яценюк, який у ці хвилини стоїть на 9-му поверсі ЦКЛ «Укрзалізниця» в Харкові в очікуванні допуску до Ю.Тимошенко.

«Все вже сказано по Сергію Власенку. Ми плануємо захищати демократію, свободу та Сергія Власенка всіма законними методами», - сказав А.Яценюк.

Інший народний депутат від опозиції Сергій Пашинський, який також прибув на зустріч із Ю.Тимошенко, наголосив: «Всіма доступними нам методами».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 березня, голова політради ВО «Батьківщина», народний депутат Олександр Турчинов заявив, що голова ВР В.Рибак вніс у Вищий адміністративний суд України подання щодо можливості позбавлення С.Власенка депутатського мандата.

За його словами, вчора, 28 лютого, 9 із 17 членів Регламентного комітету ВР провели засідання, не повідомляючи про це 8 опозиційних колег, на якому ухвалили рішення про те, що С.Власенко має бути позбавлений депутатства через те, що займається адвокатською діяльністю.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА