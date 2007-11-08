У Харкові буде ще один пам’ятник

Пам`ятник воїнам, що загинули в локальних війнах, може з`явитися в Харкові.

Міська влада шукатиме місце для розміщення в Харкові пам`ятника воїнам, що загинули в ході локальних воєн. Таке доручення Харківський міський голова Михайло Добкін має намір дати головному архітектору міста Сергію Чечельницькому. Про це міський голова заявив сьогодні в ході огляду проекту пам`ятника в майстерні скульптора Сейфаддіна Гурбанова.

Проект пам`ятника є стелою з гранітною плитою, на якій знаходиться розірвана земна куля, що символізує добро і зло, і солдат в два людські зрости, що простягає руки до небес. Автор скульптури пропонує, щоб до пам`ятника вели ступені, на кожній з яких буде висічена назва країни, де воювали харків`яни, а поряд, на підведеному над ступенями камінні – списки з іменами загиблих. Це не остаточна ідея, оскільки не продумано, як уникнути зайвого забруднення ступенів. Також керівництво обласної організації ветеранів локальних воєн і С.Гурбанов виказали побажання, щоб пам`ятник знаходився на піднесенні.

М.Добкін зазначив, що місце для розміщення пам`ятника може бути вибрано в одному з парків Харкова. Його пошуком займуться фахівці – архітектори. У виборі місця для пам`ятника враховуватиметься і можливість комфортного під`їзду до парку, і можливість зупинки автотранспорту.