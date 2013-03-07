Тимошенко знову відмовилася їхати до Києва - ДПтСУ

Харків. 7 березня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко знову відмовилася бути етапованою для участі в засіданні суду у Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

«Поведінка та позиція засудженої щодо її вивезення взагалі не змінилися. Зокрема, вчора ввечері її вкотре було ознайомлено із повідомленням про виклик до суду. Засуджена, як завжди, не надала жодної конкретної відповіді щодо своєї готовності бути етапованою», йдеться у повідомленні.

Враховуючи таку позицію Ю.Тимошенко, їй знову було запропоновано взяти участь у судовому засідання шляхом відеоконференції. Однак вона, як завжди, відмовилася, зауважили у ДПтСУ.

Про небажання засудженої бути етапованою та скористатися правом участі у судовому засіданні через застосування відеоконференції співробітниками колонії було складено відповідний акт. Цей документ передано суду.

Крім того, у пенітенціарній службі наголосили, що транспорт та конвой були вчасно готові для здійснення етапування.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 березня, Печерський райсуд Києва має допитати народного депутата Олександру Кужель як свідка у справі про вбивство у 1996 році депутата і бізнесмена Євгена Щербаня.