Харківщина подарувала Шевченківському національному музею картину

Харків. 11 березня. УНІАН. Харківщина подарувала Шевченківському національному заповіднику картину.



Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, подарунок було зроблено 9 березня в ході урочистостей, присвячених 199-річчю від дня народження Тараса Шевченка, які проходили у Шевченківському національному заповіднику в місті Каневі.

У покладанні квітів до пам’ятника видатному поету, письменнику, художнику і мислителю взяв участь заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор Шурма.

Також І.Шурма від імені губернатора Михайла Добкіна подарував національному заповіднику картину відомого харківського художника Віктора Чауса «Люди і долі». На ній - Тарас Шевченко разом зі своїми героями. Картина багато в чому перегукується із харківським пам’ятником Кобзареві.

Також у ході урочистостей переможець регіонального конкурсу читців «Вічне слово Кобзаря» Евген Кандиба продекламував вірш Тараса Шевченка «Чернець».

«Земля, де ми зараз знаходимося, де мріяв і знайшов останній притулок Великий Кобзар, для слобожанців така ж священна, як і для будь-якого представника нашого народу. Ми вважаємо за обов’язок побувати 9 березня у Каневі і вклонитися нашому Тарасові. Робити дарунки з нагоди дня народження Тараса Григоровича - це вже слобожанська традиція. Два роки тому голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло Добкін власноруч передав музею унікальне видання «Кобзаря». Тепер же за його ініціативи ми даруємо цю прекрасну картину», - сказав І.Шурма.