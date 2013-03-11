У 2012 році Харківщина торгувала з 155 країнами світу

Харків. 11 березня. УНІАН. У 2012 році підприємства та організації Харківської області здійснювали зовнішньоторговельні операції послугами з 155 країнами світу.

Про це повідомляє прес-служба Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Юрія Сапронова.

Він зазначив, що за даними Головного управління статистики в Харківській області, за минулий рік країнам СНД було надано послуг на суму 170,1 млн дол (на 0,7% менше, ніж у 2011 році), іншим країнам світу – на суму 151,5 млн дол (на 10,2% більше).

«52,9% експорту послуг припало на країни СНД, на інші країни світу – 47,1%. Обсяг послуг, наданих партнерам з країн ЄС, зріс на 23,2% в порівнянні з 2011 роком і становив 61,2 млн дол (19% від загального обсягу експорту послуг)», - повідомив Ю.Сапронов.