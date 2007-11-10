Працівник колонії підозрюється у хабарництві

Харків. 10 листопада. УНІАН. У Харківській області співробітниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю Південної залізниці УМВС України на транспорті викрито посадовця виправної колонії управління Держдепартаменту з питань виконання покарань, який отримав від місцевої жительки 300 доларів хабара за сприяння у вирішенні питання про умовно-дострокове звільнення одного з засуджених.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, Харківською транспортною прокуратурою за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Наразі вживаються заходи щодо встановлення інших фактів хабарництва цією особою.