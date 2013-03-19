У росіянина на кордоні вилучили приціл до снайперської гвинтівки

Харків. 19 березня. УНІАН. Харківські прикордонники вилучили у громадянина Росії приціл до снайперської гвинтівки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України, спробу незаконного переміщення товару подвійного призначення через державний кордон України було припинено в понеділок, 18 березня, в автомобільному пункті пропуску «Плетенівка»,

Під час проходження прикордонно-митного контролю автомобіля ВАЗ, що слідував на виїзд з України, його водій - громадянин РФ помітно нервував, і прикордонники перевели транспортний засіб зі смуги зелений коридор на червоний для більш детального огляду. Під час поглибленого огляду автомобіля «спрацював» службовий собака Дайк. В автомобілі за заднім сидінням на полиці в зеленому чохлі було виявлено приціл до снайперської гвинтівки (зі слів власника приціл до снайперської гвинтівки СВД).

Пристрій вилучено та переданий співробітникам митниці, повідомили у прес-службі.