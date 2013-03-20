У Харкові майор міліції організував злочинну групу

Харків. 20 березня. УНІАН. В одному з районних центрів Харківської області майор міліції організував злочинну групу, члени якої викрали й планували пограбувати та вбити бізнесмена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив журналістам начальник управління прокуратури Харківської області Олександр Бабіков.

За його словами, оперативний уповноважений одного з райвідділів міліції організував злочинну групу, до складу якої також входили колишній працівник міліції, один раніше засуджений громадянин та ще один громадянин.

«Вони розробили спільний план, щоб одну людину, яка займається бізнесом, вивезти під надуманим приводом за територію населеного пункту, після чого стосовно нього здійснити низку насильницьких дій для отримання інформації про місце зберігання ним грошових коштів та золотих виробів, після чого здійснити розбійний напад на його житло, а його вбити і труп знищити», - зауважив О.Бабіков.

За його словами, 11 березня всі члени злочинної групи були затримані, коли вони намагалися вивезти зв’язаного підприємця за межі населеного пункту.

Прокурор наголосив, що затриманим пред’явлено повідомлення про скоєння злочинів, передбачених ч. 3 ст. 364 (зловживання службовим становищем працівником правоохоронного органу), п. 3, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (замах на навмисне вбивство за обтяжливих обставин), ч. 4 ст 187 (розбійний напад), ч.3 ст 146 (викрадення людини) Кримінального кодексу України.

На цей час усі члени ОЗГ знаходяться під вартою.

