Позачергові вибори сільських, селищних та міських голів призначені на 2 червня

Харків. 20 березня. УНІАН. Парламент призначив на 2 червня позачергові вибори сільських, селищних і міських голів у 58 населених пунктах України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні постанови депутати ухвалили 19 березня на вечірньому засіданні ВР, яке було продовжено на 15 хвилин.

Як повідомив на засіданні ВР голова Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Давид Жванія, комітет розглянув 117 клопотань щодо призначення позачергових місцевих виборів. Йдеться про переобрання 102 сільських, 9 селищних та 6 міських голів.

Серед причин проведення перевиборів є, зокрема, випадки винесення судом обвинувальних вироків стосовно сільських, селищних та міських голів, зазначив Д.Жванія.

Депутати встигли проголосувати за 58 постанов про проведення відповідних виборів.

Сьогодні парламент продовжить розглядати проекти відповідних постанов.