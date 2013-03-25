Негода не вибила життя Харківщини зі звичного русла - Добкін

Харків. 25 березня. УНІАН. Снігова стихія, що останніми днями вирувала у східному регіоні України, не вибила життя Харківщини зі звичного русла.

Про це сказав журналістам голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, коментуючи роботу служб щодо боротьби з наслідками снігового циклону.

Завдяки ґрунтовній підготовці до зими та своєчасному інформуванню всіх служб, зазначив він, у Харківській області були вжиті всі необхідні заходи щодо запобігання надзвичайних ситуацій на дорогах під час сильного снігопаду, який прийшов у регіоні минулими вихідними.

За словами М.Добкіна, в цей період на Харкіщині випало від 5 до 12 см снігу, але «всі служби із негодою впоралися, тому ситуація в регіоні штатна».

«При підготовці до зими всього обласного господарства, в тому числі й дорожнього, були передбачені заходи, які дозволили нам у всеозброєнні зустріти будь-яку негоду. В Харківській області до всіх населених пунктів забезпечено проїзд. Сніг у Харкові та області не став перешкодою на шляху автомобілів швидкої медичної допомоги, транспорту, шкільних автобусів», - сказав М.Добкін.

Вондочас, наголосив керівник області, «у нас стабільно поставляються продукти, вивозяться тверді побутові відходи. Життя йде у звичному руслі, ні мороз, ні вітер, ні сніг не завадили комунальникам, які забезпечили проїзд всіма дорогами Харківської області».

Піщано-сольова суміш, повідомив губернатор, «є в достатній кількості, паливо також є».

«Незважаючи на пориви вітру, обривів ліній електропередач немає. Розгорнуті штаби цивільного захисту, по всій території Харківської області працює 161 пункт обігріву. МНС забезпечує нас спеціальною технікою на випадок, якщо великогабаритні автомобілі на підйомах або спусках перекриють рух», - сказав М.Добкін.

Як повідомили кореспондента УНІАН у Департаменті цивільного захисту Харківської облдержадміністрації, у стаціонарних пунктах обігріву, які працюють у всіх районах області, з початку сезону холодів обігріто 3103 особи.

За інформацією Служби автомобільних доріг у Харківській області, за отанню добу було розчищено від снігу 3963,8 км автодоріг, у тому числі 1846,8 км місцевого та 2117 км державного значення. Було використано для забезпечення безпечного проїзду 2217,44 кубометрівм піщано-сольових сумішей, 3,4 тонн солі та 94 кубометри росолу. Протягом доби на автошляхах області працювало 168 одиниць техніки та 198 дорожніх робітників.

Станом на ранок 25 березня проїзд автотранспорту по всіх дорогах загального користування в Харківській області забезпечений.