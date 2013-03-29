«Электротяжмаш» изготовил оборудование для Днестровской ГАЭС

Харьков. 29 марта. УНИАН. Государственное предприятие «Электротяжмаш» изготовило оборудование для модернизации Днестровской ГАЭС (ПАО «Укргидроэнерго»).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, в марте завод производит отгрузку пресса гидравлического для уникального обратимого гидрогенератора-двигателя на Днестровской ГАЭС (станционный №2).

Гидрогенератор-двигатель СВО 1255/255-40УХЛ4 позволяет создавать запас потенциальной энергии воды, работая в двух режимах – в режиме гидрогенератора и в режиме двигателя.

Контракт на поставку оборудования был заключен в феврале 2012 года. Мощность машины составляет 421 МВт. Общая масса машины – 1750 т. Отгрузка оборудования проводится поэтапно в соответствии с графиком производства деталей. Работы по доставке машины на Днестровскую ГАЭС планируется завершить до конца года.

Справка УНИАН. Государственное предприятие завод «Электротяжмаш» специализируется на разработке и выпуске мощных гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей, турбогенераторов для тепловых и атомных электростанций, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, водяных насосов оросительных каналов, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта. ГП завод «Электротяжмаш» производит продукцию для заказчиков по всему миру: России, Индии, Казахстана, Панамы, Мексики и других.