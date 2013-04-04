Завтра на сході без опадів

Харків. 4 квітня. УНІАН. Завтра вночі в Україні, крім східних областей, очікуються дощі, на заході подекуди з мокрим снігом, у північних областях місцями сильний дощ.

Вдень на Лівобережжі, Закарпатті та Прикарпатті дощі, на решті території без істотних опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У західних областях вночі на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, на Правобережжі з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, на заході від 3° тепла до 2° морозу; вдень 12-17° тепла, на сході 18-22°, в західних та північних областях 6-11° тепла.

У Києві та області у п’ятницю вночі дощі, місцями сильні, вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 6-11°, у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 9-11°.