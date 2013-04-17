У Харкові полегшили життя Героям Радянського Союзу

Харків. 17 квітня. УНІАН. Герої Радянського Союзу та члени їхніх сімей, які проживають у Харкові, не платитимуть за житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення 17 квітня на сесії ухвалили депутати Харківської міської ради.

Депутати також вирішили зняти для Героїв Радянського Союзу обмеження щодо норм споживання комунальних послуг, які встановлюються в рамках державної пільги.

Крім цього, згідно з рішенням, за послуги ЖКГ також не будуть платити члени сімей, які проживають за однією адресою з Героями Радянського Союзу.

За даними заступника Харківського міського голови з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Світлани Горбунової-Рубан, сьогодні у Харкові проживають лише два Герої Радянського Союзу - Федір Куртов та Михайло Карпєєв.