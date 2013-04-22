У Бєлгороді невідомий розстріляв щонайменше 5 людей

Харків. 22 квітня. УНІАН. Чоловік влаштував масове вбивство в центрі Бєлгорода (РФ) і втік.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на представника прес-служби регіонального управління МВС Росії.

У повідомленні сказано, що сьогодні близько другої години дня до магазина «Мисливець» під`їхав позашляховик BMW, звідти вийшов чоловік, який почав стріляти по людях на вулиці, а потім - у магазині. За останніми даними поліції, загинули п`ятеро осіб, зокрема троє продавців і двоє перехожих, ще одного поранено.

Серед п`ятьох загиблих - 14-річна школярка, повідомив представник прес-служби регіонального управління МВС.

«Серед загиблих - учениця сьомого класу місцевої школи. Її було убито на вулиці», - сказав співрозмовник агентства.

За попередніми даними, злочинець вів стрілянину з рушниці, поки її ще не знайдено.

«Через деякий час автомобіль BMW X5 темного кольору, на якому, ймовірно, сховався підозрюваний, було знайдено в іншому кварталі міста. Розшук чоловіка тривають», - сказав співбесідник агентства в УМВС.

Мотиви злочину поки нез’ясовані.

