Завтра на сході 14-19° тепла
14:02, 24 квітня 2013Харьків
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В Україні – без опадів
Харків. 24 квітня. УНІАН. Завтра, 25 квітня, на території України очікується тепла й без опадів погода.
Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с, в східній частині окремі пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 5-10° тепла; вдень 17-22°, на півночі Лівобережжя та в східних областях 14-19°.
У Києві та Київській області невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі по області 5-10° тепла, вдень 17-22°; у Києві вночі 7-9° тепла, вдень 19-21°.
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