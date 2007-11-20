Богословська лякає бунтом проти Тимошенко

Харків. 20 листопада. УНІАН. Кандидат у народні депутати від Партії регіонів, харків’янка Інна БОГОСЛОВСЬКА переконана, що Україну згодом знову чекатимуть парламентські вибори, якщо в Верховній Раді не буде створено широку коаліцію.

Про це І.БОГОСЛОВСЬКА заявила в ефірі програми «Дуель» на телеканалі «Україна».

«Якщо не станеться широкої коаліції, то безумовно будуть нові вибори», - сказала вона.

І.БОГОСЛОВСЬКА висловила впевненість, що процес створення демократичної коаліції буде досить тривалим. Вона пояснила це тим, що швидкому формуванню коаліції між БЮТ та НУ-НС заважатимуть «внутрішні конфлікти та ідеологічна несумісність». «Деякі члени НУ-НС вже сьогодні говорять про те, що створюється авторитарна дуальна модель управління – ТИМОШЕНКО та КИРИЛЕНКО», - сказала І.БОГОСЛОВСЬКА.

За її словами, ряд депутатів цих обох команд «не захочуть, щоб їх використовували як олов’яних солдатиків». «Все це призведе до того, що в такому вигляді, як хоче ТИМОШЕНКО, щоб дорватися знову до влади, ця коаліція створена не буде», - наголосила І.БОГОСЛОВСЬКА.

Вона висловила впевненість, що в кінцевому результаті новообрана Верховна Рада знайде ту конструкцію коаліції, яка дасть змогу здійснити ряд реформ.