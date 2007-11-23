Лапчинську звільнено з роботи
09:18, 23 листопада 2007Харьків
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Скорочення штату
Харків.23 листопада. УНІАН. Ніну ЛАПЧИНСЬКУ звільнено з посади заступника начальника управління культури і туризму Харківської облдержадміністрації - начальника відділу мистецтв, культурно-просвітницької роботи і туризму.
Як передає кореспондент УНІАН, розпорядження про це підписав губернатор Арсен АВАКОВ.
Н.ЛАЧИНСЬКУ звільнено з посади у зв`язку зі скороченням штату працівників управління культури і туризму облдержадміністрації.
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