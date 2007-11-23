Лапчинську звільнено з роботи

Харків.23 листопада. УНІАН. Ніну ЛАПЧИНСЬКУ звільнено з посади заступника начальника управління культури і туризму Харківської облдержадміністрації - начальника відділу мистецтв, культурно-просвітницької роботи і туризму.

Як передає кореспондент УНІАН, розпорядження про це підписав губернатор Арсен АВАКОВ.

Н.ЛАЧИНСЬКУ звільнено з посади у зв`язку зі скороченням штату працівників управління культури і туризму облдержадміністрації.