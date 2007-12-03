Аваков вилетів до Німеччини
07:50, 03 грудня 2007Харьків
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Губернатор пройде медичне обстеження
Харків. 3 грудня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ вилетів до Німеччини для проходження подальшого медичного обстеження.
Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує сайт облдержадміністрації.
У цьому повідомленні не говориться про стан здоров’я губернатора, лише зазначається, що до Німеччини він відбув 30 листопада «згідно з протоколом лікування».
Як повідомляв УНІАН, за інформацією сайту 26 листопада, А.АВАКОВ був госпіталізований з приступом стенокардії. Приступ був купований, стан його здоров’я лікарі на той час розцінили як задовільний.
27 листопада А. АВАКОВ був виписаний з лікарні і подальше лікування він проходив амбулаторно.
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