Металіст виграв у Закарпаття 1:0

Харків. 3 грудня. УНІАН. Перемогою завершив Металіст ігри першого кола Чемпіонату України з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, у суботу на виїзді Металіст завдав поразки Закарпаттю з рахунком 1:0.

На після матчевій прес-конференції головний тренер Металіста Мирон МАРКЕВИЧ різко розкритикував стан поля в Ужгороді. Гра на такому полі, на його думку, це «антифутбол».

Набравши у 18 турах 39 очок, Металіст посідає 4 місце в турнірній таблиці Чемпіонату.

ФК Харків з рахунком 0:1 програв у Запоріжжі місцевому Металургу. Команда з 17 очками перебуває на 12 місці.

Турнірна таблиця

1. Дніпро 18 14 1 3 32-15 43

2. Шахтар 17 13 2 2 36-12 41

3. Динамо 18 12 3 3 33-17 39

4. Металіст 18 12 3 3 29-16 39

5. Чорноморець 18 8 3 7 19-19 27

6. Таврія 18 8 3 7 21-26 27

7. Металург З 18 6 5 7 16-18 23

8. Кривбас 18 6 3 9 22-24 21

9. Зоря 17 6 2 9 14-22 20

10. Арсенал 18 5 4 9 25-25 19

11. Карпати 18 5 4 9 17-25 19

12. ФК Харків 18 4 5 9 12-19 17

13. Металург Д 18 3 8 7 18-23 17

14. Ворскла 18 3 8 7 11-16 17

15. Нафтовик 18 3 5 10 9-22 14

16. Закарпаття 18 3 5 10 10-25 14