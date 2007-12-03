Металіст виграв у Закарпаття 1:0

08:35, 03 грудня 2007
Харьків
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Харків’яни завершили Перше коло на 4 місці

Харків. 3 грудня. УНІАН. Перемогою завершив Металіст ігри першого кола Чемпіонату України з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, у суботу на виїзді Металіст завдав поразки Закарпаттю з рахунком 1:0.

На після матчевій прес-конференції головний тренер Металіста Мирон МАРКЕВИЧ різко розкритикував стан поля в Ужгороді. Гра на такому полі, на його думку, це «антифутбол».

Набравши у 18 турах 39 очок, Металіст посідає 4 місце в турнірній таблиці Чемпіонату.

ФК Харків з рахунком 0:1 програв у Запоріжжі місцевому Металургу. Команда з 17 очками перебуває на 12 місці.

Турнірна таблиця

1.  Дніпро             18   14  1  3  32-15   43

2.  Шахтар            17   13  2  2  36-12   41

3.  Динамо            18   12  3  3  33-17   39

4.  Металіст          18   12  3  3  29-16   39

5.  Чорноморець   18   8   3  7  19-19    27

6.  Таврія              18   8  3  7  21-26     27

7.  Металург З      18    6  5  7  16-18     23

8.  Кривбас           18   6  3  9  22-24     21

9.  Зоря                17   6  2  9  14-22     20

10. Арсенал          18   5  4  9  25-25     19

11. Карпати           18   5  4  9  17-25     19

12. ФК Харків        18   4  5  9  12-19     17

13. Металург Д      18   3  8  7  18-23     17

14. Ворскла           18   3  8  7  11-16     17

15. Нафтовик         18  3  5  10   9-22     14

16. Закарпаття       18  3 5  10  10-25     14

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