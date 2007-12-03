У Харкові своя Пізанська вежа

Харків. 3 грудня. УНІАН. Пожежна вежа на вул. Полтавський шлях, 50, яка належить до пам`ятників архітектури XIX сторіччя, перебуває в аварійному стані.

Як передає кореспондент УНІАН, такого висновку дійшла обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Ситуація небезпечна тим, що ця вежа розташована на одній з багатолюдних вулить Харкова, де, до того ж, завжди інтенсивний рух транспорту.

Комісії вважає ситуацію надзвичайною і для її ліквідації рекомендує владі виділити кошти з обласного резервного фонду. Для ремонту і реставрації вежі планується залучити також кошти спонсорів.