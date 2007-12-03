Підприємець «нагрів» державу на 600 тис. грн.

Харків. 3 грудня. УНІАН. Служба безпеки України підозрює керівника однієї з харківських фірм у контрабанді устаткування для друку і нанесенні державі збитку у 600 тис. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Управління СБУ в Харківській області, співробітниками спецслужби встановлено, що керівник однієї з комерційних структур Харкова протягом 2005-2006 рр. ввозив в Україну поліграфічне обладнання з ухиленням від митного контролю.

За даними СБУ, підприємець подавав до митних органів завідомо неправдиву інформацію щодо кількості, найменування та цільового використання машин для офсетного друку, імпортованого обладнання для виробництва книг, завдяки чому незаконно отримував пільги по сплаті митних платежів.

Внаслідок незаконних дій підприємця державі були завдані збитки у розмірі близько 600 тис. грн. Слідчим відділом облуправління СБУ за вказаними матеріалами порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.201 КК України (контрабанда), повідомили у прес-центрі.