Розслідування вбивства Кушнарьова закінчено

Харків. 18 грудня. УНІАН. Розслідування вбивства Євгена Кушнарьова закінчено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв`ю місцевому виданню «МедіаПорт» прокурор Харківської області Василь СИНЧУК.

За його словами, слідство готове висунути звинувачення Д,ЗАВАЛЬНОМУ, одному з учасників полювання, на якому був смертельно поранений Є.Кушнарьов.

В.СИНЧУК: «То вже інша справа, як буде звинувачений знайомитися з матеріалами справи. Чи буде дозволяти стан здоров`я йому знайомитися зі станом справи, представники чи потерпілі ознайомляться зі справою... Факт у тому, що всі слідчі дії, які необхідні були для того, щоб встановити об`єктивну істину по справі, нами виконано».

За словами В.СИНЧУКА, прокуратура висуне Д.ЗАВАЛЬНОМУ звинувачення за двома статтями: вбивство з необережності і незаконне носіння та зберігання вогнепальної зброї.

Як повідомляв УНІАН, Є.Кушнарьов помер 17 січня 2007 р. в Ізюмській лікарні від отриманого напередодні поранення на полюванні.

За фактом смерті Є.Кушнарьова прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу за статтею «вбивство з необережності».

Згідно з офіційною інформацією прокурора області Василя СИНЧУКА, Є.Кушнарьова було поранено пострілом з мисливського карабіна, який здійснив помічник-консультант народного депутата Дмитра ШЕНЦЕВА Дмитро ЗАВАЛЬНИЙ.