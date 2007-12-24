Фельдман не погоджується зі слідчими

Харків. 24 грудня. УНІАН. Народний депутат з фракції БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН вважає неприпустимим звинувачення Ігоря БУДАРНОГО, колишнього охоронця Євгена Кушнарьова, по одному епізоду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ФЕЛЬДМАН заявив журналістам, коментуючи повідомлення про завершення слідства і передачу до суду кримінальної справи стосовно І.БУДАРНОГО.

«Напередодні приїзду Віктора ЯНУКОВИЧА (передвиборчого візиту 25 вересня до Харкова тодішнього прем’єр-міністра України – УНІАН) я попередив правоохоронні органи про те, що може бути вибух чи імітація вибуху. Всі дії підтвердилися. Людина (І.БУДАРНИЙ – УНІАН) була затримана, і їй було висунуте звинувачення. І я також сказав, що це одне й те ж продовження всіх вибухів, які були в Харкові - два, три - не обговорюється. Сьогодні БУДАРНОГО справа закривається, але все закінчується в одному епізоді, в одному вибуху. Я вважаю, що це неправильно», - сказав О.ФЕЛЬДМАН і додав: «Ми йдемо своїм шляхом. І нехай знають правоохоронні органи – ми не допустимо згортання цих речей».

О.ФЕЛЬДМАН повідомив: «Сьогодні заарештована людина – пан МЕДВЕДЄВ, і йому інкримінують вибухи додаткові, які були. Ми вважаємо це неправильним. Ми намагаємося не звалювати все в купу. Продовжується те, що було спочатку. Сьогодні продовжується вестися розслідування в угоду певній політичній силі. Закривається справа про загибель Євгена Кушнарьова, не розслідувана досі загибель мого помічника КОПАЛА Віталія, закривається справа БУДАРНОГО, відкривається і фабрикується справа МЕДВЕДЄВА».

О.ФЕЛЬДМАН скритикував правоохоронні органи, які на його думку, знають абсолютно все», але «свідомо змімінили рух слідства», і в результаті «І.БУДАРНИЙ бере на себе всі проблеми, І.БУДАРНИЙ говорить, що це він у Лєніна стріляв, він крейсер «Аврора» топив тощо». Ми вважаємо, що затримання МЕДВЕДЄВА мало відбуватися з іншого питання».

На думку народного депутата, необхідно знайти замовників, а не просто швидко закривати справи Він висловив надію, що з приходом «нового міністра» всі ці справи будуть належним чином розслідувані.

Як повідомляв УНІАН, справу І.БУДАРНОГО передано до суду. За словами начальника слідчого управління Головного управління МВС України в Харківській області Зиновія ГАЛАВАНА, І.БУДАРНИЙ звинувачується в організації вибуху в Харкові біля приміщення офісу Партії регіонів по вул. Сумській, 39, у березні 2006 року (в той момент поряд перебував Є.Кушнарьов, який керував виборчою компанією Партії регіонів. Цей інцидент було потрактовано як замах на життя політика – УНІАН).

З.ГАЛАВАН зазначив, що у цій справі проходить ще одна людина, яка є співучасником. Він також повідомив, що причетність І.БУДАРНОГО до ще двох вибухів у Харкові – в січні 2007 р. біля готелю «Національ», коли там перебував секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС, та в червні ц.р. вночі поблизу будинку міської ради, коли з нього виходив Г.КЕРНЕС, – не доведена.

І.БУДАРНИЙ був затриманий правоохоронцями у Харкові 25 вересня ц.р. під час передвиборчої поїздки до Харкова лідера Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧА. Правоохоронні органи того дня перебували в режимі посиленого несіння служби у зв’язку з повідомленням одного з народних депутатів про можливий замах на прем’єр-міністра. І.БУДАНОГО затримали в ході операцій «Трал» і «Розшук» в районі проспекту Гагаріна майже в той час, коли В.ЯНУКОВИЧ після візиту мав проїжджати цим шляхом в аеропорт для вильоту до Києва. За повідомленнями в пресі, того дня в І.БУДАРНОГО правоохоронці вилучили набої, пістолет Макарова та вибухові пристрої. Представники харківського УБОЗу невдовзі спростували інформацію про те, що І.БУДАРНИЙ начебто готував замах на В.ЯНУКОВИЧА під час його візиту до Харкова.