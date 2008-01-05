ТПУ розпочала антикорупційний аудит сфери держзакупівель

Харків. 4 січня. УНІАН. У ході антикорупційного аудиту сфери держзакупівель, який розпочала Тендерна палата України, виявлено порушення і з боку «ДК «Укргазвидобування», деякі підприємства якого розташовані в Харківській області.

Як повідомив на прес-конференції в УНІАН голова правління ТПУ Володимир ЛАБА, аудит розпочато за дорученням прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і на виконання Указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА від 12 липня 2007 року про заходи з підвищення ефективності системи держзакупівель.

За його словами, ТПУ, перевіривши процедури державних закупівель, проведених НАК «Нафтогаз України» і підприємствами компанії в 2007 році на суму 4 млрд. 658 млн. грн., виявила порушення, які привели до завдання збитків державі на 1 млрд. 438 млн. грн.

«Аналіз порушень підтверджує, що всі вони були направлені на створення оптимального середовища для злочинної маніпуляції засобами держави в особливо великих розмірах і спрямуванню їх в кишені деяких посадовців, пов`язаних з проведенням тендерів», - відзначив В.ЛАБА, підкресливши, що в НАК і на підприємствах компанії в останні роки, незалежно від того, хто керував компанією, «неодноразово виявлялися системні та серйозні порушення законодавства в цій області».

Так, за наслідками перевірок, ТПУ робить висновок, що часто НАК «Нафтогаз України» і підприємства компанії допускали до участі в торгах «пов`язаних між собою осіб», між якими існували попередні домовленості, «що фактично зводить нанівець саме поняття тендеру, як закупівлю на конкурсній основі».

За даними ТПУ, за участю «пов`язаних між собою осіб» проводилася закупівля сталевих труб і прогумованої тканини ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» на суму 7,5 млн. грн., металопрокату філіалом «Придніпровські магістральні нафтопроводи» ОАО «Укртранснафта» на 2,2 млн. грн., хозтоварів і меблів філією «Бурове управління «Укрбургаз» ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз Україна» на 5,3 млн. грн.

Частими порушеннями, за даними ТПУ, було укладення договорів із закупівлі товарів за завищеними цінами.

Так, ДК «Укргазвидобування» при проведенні двох процедур держзакупівель устаткування на 20,1 млн. грн. завдала державі збитків на 17,6 млн. грн., а при проведенні закупівлі сталевих труб на 13,5 млн. грн. – збитки склали 9,6 млн. грн. Всього, за наслідками перевірок ТПУ, НАК «Нафтогаз України» і підприємства компанії при проведенні торгів на 123,3 млн. грн завдали збитків державі на суму 38,4 млн. грн.

Порушення, допущені НАК «Нафтогаз України» і підприємствами компанії при проведенні держзакупівель, за словами В.ЛАБИ, приводять «до процвітання корупції у сфері держзакупівель з ознаками соціально-небезпечних діянь, визначених ст. 210, 191, 364 Кримінального кодексу України».

Як повідомляв УНІАН, керівництво Тендерної палати України направило Президентові України, прем`єр-міністрові і керівництву НАК «Нафтогаз України» результати і висновки перевірок по дотриманню законності при проведенні державних закупівель НАК «Нафтогаз України» і підприємств НАК в 2007 році.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 12 липня т.г. підписав указ, яким ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 липня 2007 року «Про заходи з підвищення ефективності системи закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти».