На Різдво очікується сильний мороз

Харків. 5 січня. УНІАН. Завтра на Харківщині очікується сильний мороз.

За прогнозом місцевих синоптиків, у неділю у Харкові вночі температура сягне 18-20 градусів нижче нуля, вдень – 9-11. В Харківській області вночі -15-20, подекуди до -25, вдень – від -7 до -12. Без осадків. Вітер східний, 5-10 м/сек.

Українські синоптики прогнозують, що в неділю, 6 січня, в Україні утримається холодна погода з температурою вночі - 13-19, у Карпатах і в східних областях місцями - 20-25. Вдень 6-11 морозу. В західних областях і в південній частині вночі - 10-15, вдень - 3-8. У Закарпатті вночі - 2-7, вдень близько нуля.

У неділю опадів не буде, лише в західних областях сніг, заметілі. На дорогах України місцями ожеледиця.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, у західних областях і в південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві та області цього дня без опадів. Температура в Києві вночі - 14-16, вдень - 7-9. По області вночі - 13-18, вдень - 6-11.

У понеділок, 7 січня, у східній частині країни погода істотно не зміниться. На решті території невеликий і помірний сніг, мокрий сніг, заметілі, місцями налипання мокрого снігу. Підвищення температури на 3-6 градусів.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний, південно-східний, 5-12 м/с, у західних областях і в південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

У Київській області вночі без істотних опадів, удень сніг, місцями заметіль. Температура вночі - 10-15, вдень - 4-9.