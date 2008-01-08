Богословська знає, хто винен в інфляції

Харків. 8 січня. УНІАН. Фракція Партії регіонів вважає, що винними в інфляції 2007 році стали безпосередньо БЮТ і «Наша Україна – Народна самооборона».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, таку думку висловила народний депутат, харків’янка Інна БОГОСЛОВСЬКА, коментуючи заяву прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про безпрецедентну інфляцію минулого року.

І.БОГОСЛОВСЬКА підкреслила, що основною причиною інфляції 2007 року є політична нестабільність і постійні виборчі кампанії протягом останніх трьох років, щорічні зміни влади, які викликали розкручування популістських обіцянок і дій та серйозні коливання в економічній політиці різних урядів. Крім того, зазначила вона, інфляцію спричинило повне блокування діяльності Верховної Ради України в 2007 році «спочатку хуліганськими діями фракції БЮТ, а пізніше – незаконними указами Президента про розпуск парламенту».

«В результаті інфляція стала неминучою, оскільки влада була позбавлена можливості прийняти необхідні закони для зниження податкового тиску та розвитку національного виробництва», - сказала І.БОГОСЛОВСЬКА.

Крім того, переконана народний депутат, інфляція викликана довільним спекулятивним підвищенням цін багатьма виробниками основних продуктів харчування та споживчих товарів і послуг під час дострокових виборів. «Користуючись ослабленням влади під час політичного протистояння і виборчої кампанії, вони створили штучний виток цін. Серед таких виробників було багато представників опозиції», - зазначила І.БОГОСЛОВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО заявила про безпрецедентний рівень інфляції в 2007 році - 17%. «Попередній уряд залишив безпрецедентний рівень інфляції в 17%», - заявила глава уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що «інфляційні процеси необхідно терміново зупиняти, проводячи цю роботу виключно в рамках вимог вступу України до СОТ».

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, «результатом роботи уряду мають стати розробка і виконання чіткого плану антиінфляційних заходів, із зазначенням термінів і відповідальних осіб за його виконання».