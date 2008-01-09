Ощадбанк відкрив «гарячу лінію»

Харків. 9 січня. УНІАН. Харківське обласне управління Ощадбанку України відкрило «гарячу лінію» для колишніх вкладників Ощадбанку СРСР.

Як повідомив заступник начальника управління Володимир ЗАМКОВ, власники ощадних книжок можуть телефонувати у Харкові за номером 775-80-95.

За його словами, довідкову інформацію можна отримати в усіх районних філіях Ощадбанку України.

Консультації з питань компенсаційних виплат вкладники можуть отримати також за телефонним номером: 8-800-501-34-10 (всі дзвінки по Україні безкоштовні), а також (8-044) 278-02-57 (Київ).