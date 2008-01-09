Христоєв повертається до Харкова?

Харків. 9 січня. УНІАН. Харків’янина Віктора ХРИСТОЄВА звільнено з посади заступника міністра у справах сім’ї, молоді та спорту.

Про це повідомляє «Сеть экстренного оповещения» з посиланням на видання MIGnews.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ХРИСТОЄВ тривалий час працював у Харкові керівником обласного, а потім міського управлінь фізкультури і спорту. Посаду заступника міністра у справах сім’ї, молоді та спорту він близько року обіймав в уряді Віктора ЯНУКОВИЧА.