Христоєв повертається до Харкова?
08:35, 09 січня 2008Харьків
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Він уже не заступник міністра
Харків. 9 січня. УНІАН. Харків’янина Віктора ХРИСТОЄВА звільнено з посади заступника міністра у справах сім’ї, молоді та спорту.
Про це повідомляє «Сеть экстренного оповещения» з посиланням на видання MIGnews.
Як передає кореспондент УНІАН, В.ХРИСТОЄВ тривалий час працював у Харкові керівником обласного, а потім міського управлінь фізкультури і спорту. Посаду заступника міністра у справах сім’ї, молоді та спорту він близько року обіймав в уряді Віктора ЯНУКОВИЧА.
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