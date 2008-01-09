У Харкові тріскається асфальт

Харків. 9 січня. УНІАН. На Олексіївці потріскався тротуарний асфальт, але фахівці не можуть назвати причину цього явища.

Як пише “Газета по-харьковски», у Дзержинському районі Харкова в один з останніх морозних днів з`явилися численні тріщини на тротуарах. Місцями ширина асфальту, що тріснув, досягла трьох сантиметрів, а довжина тріщини – декількох метрів.

Питання, адресоване фахівцям Харківського автодорожнього університету, поставило їх у безвихідь. На кафедрі технологій дорожно-будівельних матеріалів «Газеті...» відповіли, що за таких не надто лютих морозів подібне статися не могло. «Води не було, причин особливих немає».

В історії людства «асфальтове» тріскання вже траплялося. Але було це досить рідко і за більш «шокових» температур. Скажімо, одного разу в місті Вольськ Саратовської області (Росія) у водохресний тиждень мороз знизив стовпчик термометра суттєво за 30, і від цього подекуди тріснув асфальт.

У той же час з`ясувалося, що асфальт теоретично міг тріснути навіть в тому випадку, якщо він зроблений не зовсім якісно. І це не залежить від морозу.