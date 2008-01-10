На кордоні затримано двох кенійців
Африканці намагалися потрапити до Росії
Харків. 10 січня. УНІАН. Харківські прикордонники затримали на державному кордоні двох іноземних громадян.
Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, у середу пізно ввечері прикордонники за допомогою телевізійної установки виявили за 350 метрів від лінії кодону двох 1986 і 1982 року народження людей, які в обхід пунктів пропуску брели по снігу в бік Росії.
Затримані виявилися кенійцями. Один з них мав при собі ксерокопію паспорта громадянина Кенії та квиток студента Харківського аерокосмічного університету ім. Жуковського, другий мав ксерокопію повідомлення про відмову в оформленні документів щодо надання статусу біженця.
Звідки і для чого африканці намагалися потрапити до Росії, встановлюють слідчі та судові органи, повідомив Д.ГОРКОЛЬЦЕВ.